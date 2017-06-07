«Мумия» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»

Что еще мы не видели? Тома Круза и Рассела Кроу в одном фильме, Кейт Бланшетт с бородой и попу Брюса Уиллиса. Мумия / The Mummy Вот и пришла очередь Universal бить пяткой в грудь,