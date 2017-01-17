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Катерина Кароне
Катерина Кароне
Caterina Carone
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Фильмография Катерины Кароне
Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
комедия
2016, Италия
6.0
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В Санкт-Петербурге покажут итальянскую картину «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»
С 19 по 29 января новый проект «Итальянский киноклуб в Купчино» будет крутить рождественскую комедию 2016 года «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя». Показ будет
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17 января 2017 11:23
В прокат выходит фильм «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»
В российский прокат 1 января выходит романтическая комедия «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» от режиссёра Катерины Кароне. Фильм расскажет о девушке по имени Регина (в пер.
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23 декабря 2016 10:43
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