Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Иден Шер
Награды
Награды и номинации Иден Шер
Eden Sher
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Иден Шер
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
Дело не в Евро-2 с АЗС: что самом деле убивает «движки» ваших современных авто
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Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром
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Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
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