Персоны
Отто Баферст
Награды
Награды и номинации Отто Баферста
Otto Bathurst
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Отто Баферста
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Drama Serial
Победитель
Best Director Fiction/Entertainment
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Drama Serial
Номинант
Best Director - Fiction/Entertainment
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
