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Эдуард Кульганек
Eduard Kulganek
Киноафиша
Персоны
Эдуард Кульганек
Эдуард Кульганек
Eduard Kulganek
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.7
Проект инженера Прайта
(1918)
5.1
Булат-батыр
(1927)
Фильмография Эдуард Кульганек
5.1
Булат-батыр
Bulat-Batyr
драма, исторический
1927, СССР
5.7
Проект инженера Прайта
Proekt inzhenera Prayta
короткометражный, драма
1918, СССР
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