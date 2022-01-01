Булат-батыр, 1927

В небольшой татарской деревушке во время традиционного праздника начала пахоты появляются монахи в сопровождении солдат. Пытаясь силой обратить в православие местное население, монахи и солдаты встречают со стороны местных жителей жесткий отпор. Погибает жена крестьянина Булата, а его сын Асфан уведен в неизвестном направлении.



Проходит 15 лет. Булат становится защитником всех бедняков… В делах ему помогает сын Тимур, родной брат Асфана. Тем временем Асфан, воспитанный в кругу приближенных князя Потемкина, получает чин прапорщика и направляется во главе карательного отряда в родные места — усмирить восставших крестьян…