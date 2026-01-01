Лазиза Икрам

За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие

Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться

Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки

Диппер, Мейбл и даже Пухля вернутся, но радоваться пока рано: «Гравити Фолз» получит всего 2 серии вместо 3 сезона

Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?

Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)

У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета

«Красота-то какая, лепота!» – тянет сказать, проходя этот тест: вспомните 5 фильмов СССР о дачной жизни по кадру

«Первый отдел-6», конечно, жду с нетерпением: но вот еще 3 российских сериала, которые не хочу пропустить

1-й сезон «Гарри Поттера» еще не вышел, а HBO уже нашел Локонса для второго: этого актера Роулинг «отвергала» дважды