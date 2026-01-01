Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Корэл Браун
Награды
Награды и номинации Корэл Браун
Coral Browne
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Корэл Браун
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Actress
Победитель
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
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