Джошуа Марстон
Награды
Награды и номинации Джошуа Марстон
Joshua Marston
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джошуа Марстон
Сандэнс 2004
Драматургия
Победитель
Драматургия
Номинант
Берлинале 2011
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2004
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
