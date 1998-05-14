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Анастасия Новикова
Анастасия Новикова
Anastasiya Novikova
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Анастасия Новикова
Anastasiya Novikova
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Дата рождения
14 мая 1998
Возраст
24 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Анастасия Новикова
Родилась 14 мая 1998 года.
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Фильмография Анастасия Новикова
Танцуй со мной
мелодрама
2015, Россия
4.0
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