«Танцуй со мной»: Рецензия Киноафиши

Фуэте в кроссовках

На берегу пустынных волн сидел он, дум высоких полн. Сидел и томился. И бормотал мучительно: «Ах, нет, всё не то, всё не то»… Потом снова принимал красивую позу и посылал свой измученный ностальгией взор бороздить туманную даль. Причина же для ностальгии и бормотаний была следующей: лет примерно двадцать назад, будучи молодым и длинноволосым, он столкнулся с барышней, которую звали Софи. Отличительных примет у неё было две: а) она отлично владела техникой балетного прыжка (так как по роду занятий являлась балериной); б) она никогда не расставалась с камерой. И вот тут даже самые матерые фанатки селфи могут начинать делать себе харакири. От зависти. Ибо пункт «б» надо понимать буквально.

Лука Саббиони. Кадр из фильма «Танцуй со мной»

Софи жила, спрятав свою мордашку за миниатюрную камеру. Она снимала всё: свое знакомство с Лукой (а нашего страдальца зовут Лука), снимала свои поцелуи с ним, снимала их постельную сцену на крыше (ой, мама, как же романтично!), снимала их ссору, снимала расставание. Собственно, без камеры он её видел, только когда она прыгала. Когда же она сделала свой финальный прыжок и исчезла, Лука решил стать режиссером. И стал им. И теперь снимает фильм про Софи. Точнее, хочет снять, а не может. Ибо кастинги идут, а главной героини на горизонте всё нет. Вот он и сидит на ступеньках канала в тоске и печали. И только разбросные фотографии меланхолично шелестят на ветру…

Анастасия Новикова. Кадр из фильма «Танцуй со мной»

Но оставим пока несчастного режиссера в покое – тем более, что Софи №2 (Катя – Анастасия Новикова) уже в метрах ста от него во всю рассекает на скейте. И он, конечно же, доверит ей главную роль, а она, неблагодарная, конечно же, влюбится в ловеласа-актера с физиономией солиста группы «На-на» (Кит – Юрий Кригер). Такой вот затейливый сюжет. А еще будут танцы, танцы и снова танцы. Неплохо поставленные, хорошо исполненные, шикарно снятые и совершенно бездарно использованные.

Кадр из фильма «Танцуй со мной»

Вообще-то, «Танцуй со мной» уникален. Нелепостей и слабых мест в нем столько, что не знаешь, с чего начать. А потому начнем с плюсов. Их немного. Первый – танцы. Танцуют здорово (хотя если вы видели хотя бы один из танцевальных «баттлов», например, «Танцы без правил», то в обморок от восторга вы не упадете: уровень примерно один). Второй – работа оператора. Честь и хвала Александру Носовскому, он сделал все, чтобы хоть как-то спасти этот проект. Он попытался добавить динамики в статичные разговорные сцены (большинство которых напрочь провалены по темпо-ритму), и он же снял танцы так, что иногда буквально захватывает дух. И не его вина, что летящую в прыжке балерину (она мерещится многострадальному взору Луки) мы видим с регулярностью раз в 30 секунд – и уже минут через пять от неё хочется отмахнуться, как от назойливой мухи. Да и сами танцы – несмотря на название фильма – имеют проходное значение. Так что если вы надеялись получить русскую версию «Шага вперед» - забудьте. Здесь большинство танцев – просто вставные номера.

Юрий Кригер. Кадр из фильма «Танцуй со мной»

Но главная беда фильма (я бы даже сказала, его катастрофа) – это тотальная, патологическая ложь. Во всем. Кастинги так не проходят. Режиссер не будет часами выслушивать оперное пение, если ему нужна балерина. Актеры не будут заставлять режиссера включить в ретро-фильм (!) современный танец. (Это не их ума дела. Это как рядовому ворваться к генералу в штаб и потребовать передислокации войск. С аргументом «мне кажется, что так будет хорошо». И обидеться, когда генерал оставит войска на прежнем месте). И почему такое безлюдье на площадке? Где съемочная группа? На «кастинге» хоть какие-то помощники были, на съемках же вообще никого…

Нона Гришаева. Кадр из фильма «Танцуй со мной»

Нелогично и поведение героев. Когда юную Катю утверждают на главную роль (на первую роль в жизни!), она не хватается за телефон и не орет нечленораздельное восторженное «мама», а спокойно бредет домой и два часа кряду выслушивает неторопливый мамин бред о превратностях судьбы. Когда той же Кате кровь из носу надо поговорить с любимым (вопрос жизни и смерти!), она никак не догадывается зайти к нему домой, хотя и Катина мама, и Лука сразу же его там нашли (причем последний зашел к Киту с репликой «Катя сказала, что я найду тебя здесь»). Ну, и как это понимать? И как понять то, что Катя выделывает балетные па … в кроссовках?! Крутит в них фуэте на «подпольном» баттле…

Анастасия Новикова. Кадр из фильма «Танцуй со мной»

Есть у сценария и еще одна проблема. По сюжету, режиссер пытается воссоздать в фильме свои воспоминания. Что в этом плохого, спросите вы? А то, что каждый такой диалог мы вынуждены выслушивать как минимум дважды: один раз в его фантазии, второй – на площадке. А на площадке иногда случаются репетиции, да и сцены снимаются в несколько дублей. Итого… Ох. А ведь диалоги и без того безжалостно статичны. Что же касается игры актеров, то будет лучше, если мы тактично обойдем эту тему. Ибо помянуть добрым словом можно только Василия Ракшу (он играет нелепого и заумного Катиного ухажера) и Анара Халилова (Лука в молодости). Что еще? Примитивнейшая романтизация, явный перебор с флэш-бэками, ненужные сюжетные ответвления (при чем тут мумии??? Почему не динозавры? Не пришельцы с Альфа Центавры?). В общем, получился не «Танцуй со мной», а «Танцуйте отсюда». Как-то вот так…

В прокате с 14 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Танцуй со мной»

Вера Алёнушкина