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Фильмография
Наталья Кузьмина
Natalya Kuzmina
Киноафиша
Персоны
Наталья Кузьмина
Наталья Кузьмина
Natalya Kuzmina
Актерское амплуа
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.4
Чистое небо
(1961)
Фильмография Наталья Кузьмина
7.4
Чистое небо
Chistoe nebo
мелодрама
1961, СССР
Онлайн
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