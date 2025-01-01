3 свежих фильма, после которых сложно смотреть что-то иное: 100% вы их посоветуете друзьям

Есть даже жуткая версия «Игры престолов»: 3 книги Стивена Кинга, которые просто умоляют об экранизации

Кто похищал девочек в сериале «Трасса»: преступник годами скрывался под маской ангела

Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов

Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы

Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем

В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона

Две крепости в фильмах «Властелин колец» совсем не такие как у Толкина: Джексон специально поменял канон, но фанаты возмущаются зря

Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж

Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет