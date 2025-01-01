«Время — это плоский круг»: что Раст Коул в «Настоящем детективе» хотел сказать этой фразой

В его детстве тоже была голубятня, поднял на ноги двоих детей, но в 55 внезапно умер: как жил актер, сыгравший Леньку в «Любовь и голуби»

Больше, чем в «Аутсорсе» и «Баре “Один звонок”»: так сколько серий в «Санкционере» с Нагиевым?

НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)

Первые «темщики» Османской империи: почему евнухи при Султане Сулеймане зарабатывали больше красоток-наложниц

«Все просто»: Кэмерон оставил подсказку прямо в имени — вот что скрыто в инициалах Джона Коннора из «Терминатора»

«Жениться нужно на сироте!»: только романтики вспомнят 5 фильмов СССР по цитатам о свадьбе и семейной жизни

Док Браун удружил так удружил: Марти минимум трижды погиб в «Назад в будущее», но зрители этого так и не заметили

Хороним Уилла и Оди? «Очень странные дела» закончатся кровавой резней – Дафферы подтвердили гибель важнейших персонажей

Новое российское фэнтези пробило в прокате первый миллиард: зрители ахают и сравнивают новинку с «Мандалорцем» (и ждут сиквел!)