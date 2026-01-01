Menu
Marina Feoktistova
Marina Feoktistova
Marina Feoktistova
Marina Feoktistova
Marina Feoktistova
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
0.0
Vosem razgnevannyh zhenschin
(2022)
0.0
Igra v dzhin
(2015)
Filmography
Genre
All
Drama
Theatrical
Year
All
2022
2015
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actor
2
Vosem razgnevannyh zhenschin
Drama
2022, Russia
Igra v dzhin
Theatrical
2015, Russia
