Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Pavlinov
Aleksandr Pavlinov
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Pavlinov
Aleksandr Pavlinov
Aleksandr Pavlinov
Actor type
Fantasy hero
Popular Films
7.2
The Glass Slipper
(1960)
Filmography
Genre
All
Family
Fantasy
Musical
Year
All
1960
All
1
Films
1
Actor
1
7.2
The Glass Slipper
Khrustalnyy bashmachok Zolushki
Fantasy, Musical, Family
1960, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree