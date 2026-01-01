Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandr Pavlinov Aleksandr Pavlinov
Kinoafisha Persons Aleksandr Pavlinov

Aleksandr Pavlinov

Aleksandr Pavlinov

Actor type
Fantasy hero

Popular Films

The Glass Slipper 7.2
The Glass Slipper (1960)

Filmography

Genre
Year
The Glass Slipper 7.2
The Glass Slipper Khrustalnyy bashmachok Zolushki
Fantasy, Musical, Family 1960, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more