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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Штефан Барбер
Stefan Barber
Киноафиша
Персоны
Штефан Барбер
Штефан Барбер
Stefan Barber
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Братья Складановские
(1995)
Фильмография Штефан Барбер
6.8
Братья Складановские
Die Gebrüder Skladanowsky
биография, драма
1995, Германия
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