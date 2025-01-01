Меню
Айви Джордж
Персоны
Айви Джордж
Награды
Награды и номинации Айви Джордж
Ivy George
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Айви Джордж
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
