Персоны
Сиро Герра
Награды
Награды и номинации Сиро Герры
Ciro Guerra
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Сиро Герры
Каннский кинофестиваль 2015
Премия C.I.C.A.E.
Победитель
Каннский кинофестиваль 2009
Награда города Рима
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2016
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Победитель
