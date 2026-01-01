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Элена Субейран
Элена Субейран Héléna Soubeyrand
Киноафиша Персоны Элена Субейран

Элена Субейран

Héléna Soubeyrand

Дата рождения
4 ноября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр

Биография Элена Субейран

Родилась 4 ноября 1984 года. Сен-Жермен-ан-Лэ, Ивелин, Франция.

Популярные фильмы

Шоколад 7.2
Шоколад (2016)

Фильмография Элена Субейран

Шоколад 7.2
Шоколад Chocolat
драма 2016, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
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