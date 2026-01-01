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Элена Субейран
Héléna Soubeyrand
Киноафиша
Персоны
Элена Субейран
Элена Субейран
Héléna Soubeyrand
Дата рождения
4 ноября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Элена Субейран
Родилась 4 ноября 1984 года. Сен-Жермен-ан-Лэ, Ивелин, Франция.
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Популярные фильмы
7.2
Шоколад
(2016)
Фильмография Элена Субейран
7.2
Шоколад
Chocolat
драма
2016, Франция
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