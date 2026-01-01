Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Дж.Дж. Куинтел
Награды
Награды и номинации Дж.Дж. Куинтел
J.G. Quintel
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дж.Дж. Куинтел
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Short-Format Animated Program
Победитель
Outstanding Short-Format Animated Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
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