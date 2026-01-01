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Kinoafisha Persons J.G. Quintel Awards

Awards and nominations of J.G. Quintel

J.G. Quintel
Awards and nominations of J.G. Quintel
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Short-Format Animated Program
Winner
Outstanding Short-Format Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
 Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
 Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
 Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
 Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
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