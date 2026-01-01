Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
19 сентября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Хельсинки, Финляндия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки
Популярные фильмы
6.5
Disciple
(2013)
6.0
Муми-тролли на Ривьере
(2014)
5.8
Ирис
(2011)
Фильмография Матс Лонгбака
6
Муми-тролли на Ривьере
Muumit Rivieralla
семейный, комедия, анимация
2014, Франция / Финляндия
6.5
Disciple
Lärjungen
драма
2013, Финляндия
5.8
Ирис
Iris
комедия, драма
2011, Финляндия
