Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Матс Лонгбака Mats Långbacka
Киноафиша Персоны Матс Лонгбака

Матс Лонгбака

Mats Långbacka

Дата рождения
19 сентября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Хельсинки, Финляндия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки

Популярные фильмы

Disciple 6.5
Disciple (2013)
Муми-тролли на Ривьере 6.0
Муми-тролли на Ривьере (2014)
Ирис 5.8
Ирис (2011)

Фильмография Матс Лонгбака

Жанр
Год
Муми-тролли на Ривьере 6
Муми-тролли на Ривьере Muumit Rivieralla
семейный, комедия, анимация 2014, Франция / Финляндия
Disciple 6.5
Disciple Lärjungen
драма 2013, Финляндия
Ирис 5.8
Ирис Iris
комедия, драма 2011, Финляндия
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше