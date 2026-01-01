Оповещения от Киноафиши
Але Абро Alê Abreu
Але Абро

Alê Abreu

Дата рождения
6 марта 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Сан-Паулу, Бразилия
Актерское амплуа
Путешественник, Актер озвучки

Мальчик и мир 7.5
Мальчик и мир (2013)
Герои волшебного леса 6.6
Герои волшебного леса (2022)

Герои волшебного леса 6.6
Герои волшебного леса Perlimps
анимация 2022, Бразилия / США
Мальчик и мир 7.5
Мальчик и мир O Menino e o Mundo
приключения, семейный, анимация 2013, Бразилия
