Але Абро
Alê Abreu
Але Абро
Alê Abreu
Дата рождения
6 марта 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Сан-Паулу, Бразилия
Актерское амплуа
Путешественник, Актер озвучки
Популярные фильмы
7.5
Мальчик и мир
(2013)
6.6
Герои волшебного леса
(2022)
6.6
Герои волшебного леса
Perlimps
анимация
2022, Бразилия / США
Смотреть трейлер
7.5
Мальчик и мир
O Menino e o Mundo
приключения, семейный, анимация
2013, Бразилия
