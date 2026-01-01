Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Але Абро
Награды
Награды и номинации Але Абро
Alê Abreu
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Фильмография
Награды
Награды и номинации Але Абро
Оскар 2016
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
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