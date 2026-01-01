Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартин Армстронг
Martin A. Armstrong
Мартин Армстронг
Martin A. Armstrong
Дата рождения
1 января 1739
Возраст
287 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Огаста, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Предсказатель
(2014)
Фильмография Мартин Армстронг
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.7
Предсказатель
The Forecaster
драма
2014, Германия / США
