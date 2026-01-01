Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мехмет Акиф Будак
Mehmet Akif Budak
Мехмет Акиф Будак
Мехмет Акиф Будак
Mehmet Akif Budak
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
Популярные фильмы
5.5
Ключ от преисподней
(2015)
Фильмография Мехмет Акиф Будак
Жанр
Все
Ужасы
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.5
Ключ от преисподней
Baskin
ужасы
2015, США / Турция
Смотреть трейлер
Рецензия
