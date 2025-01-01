Меню
О персоне
Фильмография
Статьи
Алигьеро Носкезе
Alighiero Noschese
Алигьеро Носкезе
Alighiero Noschese
Дата рождения
25 ноября 1932
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
3 декабря 1979
Карьера
Актер
Популярные фильмы
Фильмография Алигьеро Носкезе
1
Фильмы
1
Актер
1
7.7
Невероятные приключения итальянцев в России
Neveroyatnye priklyucheniya italyantsev v Rossii
комедия, приключения
1973, СССР
