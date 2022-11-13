Поездка в СССР стоила жизни: что сгубило звезду «Невероятных приключений итальянцев в России»

Комедию Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» после выхода на экраны в 1973 году увидели около 50 млн зрителей. Главные роли в фильме советско-итальянского производства получили как отечественные звезды, так и зарубежные артисты. Поэтому вместе с Андреем Мироновым и Евгением Евстигнеевым в картине снимались Антония Сантилли, Тано Чимароза и Алигьеро Носкезе.

Выдающейся карьерой к началу 70-х годов из итальянцев, попавших в советский фильм, мог похвастаться разве что Носкезе, который сыграл одного из санитаров в больнице. На родине он реализовывался не только как актер кино, но и был талантливым пародистом. Поэтому поездку в СССР воспринял как возможность закрепиться в международном «киномасштабе».

Однако эти съемки все изменили. После возвращения Алигьеро его жена потребовала развода. Женщина и до этого устраивала скандалы из-за ревности, но длительные зарубежные командировки вынести она не могла. Носкезе тяжело переживал расставание, на некоторое время он даже перестал сниматься. Потом он попытался вернуться в кино, но неудачно: в 1979 году ему пришлось сорвать съемки очередного фильма, так как нервное расстройство привело его к госпитализации в специальную клинику. Оттуда 47-летний актер уже не вышел и свел в палате счеты с жизнью.