Награды и номинации Дрейк Доримус

Награды и номинации Дрейк Доримус

Drake Doremus
Награды и номинации Дрейк Доримус
Венецианский кинофестиваль 2015 Венецианский кинофестиваль 2015
Soundtrack Stars Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
 Green Drop Award
Номинант
Сандэнс 2011 Сандэнс 2011
Драматургия
Победитель
Сандэнс 2010 Сандэнс 2010
Драматургия
Номинант
