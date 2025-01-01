Меню
Награды
Награды и номинации Дрейк Доримус
Награды и номинации Дрейк Доримус
Венецианский кинофестиваль 2015
Soundtrack Stars Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Green Drop Award
Номинант
Сандэнс 2011
Драматургия
Победитель
Сандэнс 2010
Драматургия
Номинант
