О персоне
Фильмография
Александра Маринова
Alexandra Marinova
Александра Маринова
Актерское амплуа
Романтический герой
Популярные фильмы
5.2
Лабиринты любви
(2015)
Фильмография Александра Маринова
Жанр
Все
Мелодрама
Год
Все
2015
Все
Фильмы
Актер
5.3
Лабиринты любви
Labirinty lyubvi
мелодрама
2015, Россия / Болгария
