Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мартина Анточи
Martina Antoci
Киноафиша
Персоны
Мартина Анточи
Мартина Анточи
Martina Antoci
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.8
Итало Барокко
(2014)
Фильмография Мартина Анточи
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.8
Итало Барокко
Italo Barocco
комедия
2014, Италия
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667