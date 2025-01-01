В этих хоррорах женщины не жертвы, они — само зло: 5 фильмов, где главные героини страшнее монстров

Тайный знак эпохи холодной войны: зачем в советский мультик «В синем море, в белой пене…» вставили цифры 007 и 747

Дело вовсе не в тоске по Дину Джарину: настоящая причина, по которой Грогу ушел от джедаев и Люка Скайуокера

«Миротворец» не один: вот 5 сериалов, где все так же безумно и весело — а у последнего рейтинг выше 8

Хюррем или Махидевран? Тест покажет, как хорошо вы помните первый сезон «Великолепного века»

Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует

Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев

Горы золота и ноль смысла: в Средиземье нет ни дорогих особняков, ни шопинга — так зачем Смаугу и гномам богатства?

Уверены, что «шарите» в турдизи как рыба в воде? А вот и нет: проверьте, как хорошо вы помните «Великолепный век» (тест)

Этот новый вестерн-ужастик шокировал даже Стивена Кинга — у фильма приличные оценки и впечатляющие результаты спустя неделю после релиза