О персоне
Фильмография
Марсело Галван
Marcelo Galván
Киноафиша
Персоны
Марсело Галван
Марсело Галван
Marcelo Galván
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.2
Скандинавский форсаж
(2014)
4.4
Синистер: Новые души
(2023)
Фильмография Марсело Галван
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Ужасы
Год
Все
2023
2014
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
4.4
Синистер: Новые души
La ermita
ужасы
2023, Испания
Смотреть трейлер
6.2
Скандинавский форсаж
Børning
боевик, комедия
2014, Норвегия
Смотреть трейлер
