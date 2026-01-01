Оповещения от Киноафиши
Марсело Галван Marcelo Galván
Марсело Галван

Марсело Галван

Marcelo Galván

Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Скандинавский форсаж 6.2
Скандинавский форсаж (2014)
Синистер: Новые души 4.4
Синистер: Новые души (2023)

Фильмография Марсело Галван

Жанр
Год
Синистер: Новые души 4.4
Синистер: Новые души La ermita
ужасы 2023, Испания
Смотреть трейлер
Скандинавский форсаж 6.2
Скандинавский форсаж Børning
боевик, комедия 2014, Норвегия
Смотреть трейлер
