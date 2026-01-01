Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
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Фильмография
Айдар Мухаметжанов
Aidar Mukhametzhanov
Киноафиша
Персоны
Айдар Мухаметжанов
Айдар Мухаметжанов
Aidar Mukhametzhanov
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
6.9
Рэкетир
(2007)
3.0
Весь мир у наших ног
(2015)
Фильмография Айдар Мухаметжанов
Жанр
Все
Боевик
Приключения
Год
Все
2015
2007
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
3
Весь мир у наших ног
The Whole World at Our Feet
приключения, боевик
2015, Казахстан
Смотреть трейлер
6.9
Рэкетир
Racketeer
боевик
2007, Казахстан
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