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Айдар Мухаметжанов Aidar Mukhametzhanov
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Айдар Мухаметжанов

Aidar Mukhametzhanov

Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Рэкетир 6.9
Рэкетир (2007)
Весь мир у наших ног 3.0
Весь мир у наших ног (2015)

Фильмография Айдар Мухаметжанов

Жанр
Год
Весь мир у наших ног 3
Весь мир у наших ног The Whole World at Our Feet
приключения, боевик 2015, Казахстан
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Рэкетир 6.9
Рэкетир Racketeer
боевик 2007, Казахстан
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