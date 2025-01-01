Меню
Персоны
Дэвид Роберт Митчелл
Награды
Награды и номинации Дэвида Роберта Митчелла
David Robert Mitchell
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дэвида Роберта Митчелла
Каннский кинофестиваль 2018
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Главный приз Недели критики
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Главный приз Недели критики
Номинант
Золотая камера
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Лучший молодежный фильм
Номинант
