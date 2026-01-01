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Фильмография
Адам Черник
Adam Chernick
Киноафиша
Персоны
Адам Черник
Адам Черник
Adam Chernick
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.9
Семейные каникулы с Мэнсонами
(2015)
Фильмография Адам Черник
Жанр
Все
Драма
Комедия
Триллер
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.9
Семейные каникулы с Мэнсонами
Manson Family Vacation
комедия, триллер, драма
2015, США
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