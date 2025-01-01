Меню
Джоэнна Скэнлэн
Награды
Награды и номинации Джоэнны Скэнлэн
Joanna Scanlan
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джоэнны Скэнлэн
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2013
Best Writer: Comedy
Номинант
BAFTA 2011
Best Writer
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая комедийная актриса
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
