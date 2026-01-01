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Фильмография
Кэтрин Стюарт
Katherine Stewart
Киноафиша
Персоны
Кэтрин Стюарт
Кэтрин Стюарт
Katherine Stewart
Дата рождения
29 января 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Уэльс, Великобритания
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.1
Доктор Кто: Глубокий вдох
(2014)
6.1
Крестовый поход в джинсах
(2006)
Фильмография Кэтрин Стюарт
8.1
Доктор Кто: Глубокий вдох
Doctor Who: Deep Breath
фантастика
2014, Великобритания
6.1
Крестовый поход в джинсах
Kruistocht in spijkerbroek
приключения, семейный, фэнтези
2006, Нидерланды / Бельгия / Германия / Люксембург
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