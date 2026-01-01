Оповещения от Киноафиши
Марги Кинмонс Margy Kinmonth
Марги Кинмонс

Margy Kinmonth

Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист

Популярные фильмы

Революция: Новое искусство для нового мира 7.3
Революция: Новое искусство для нового мира (2016)
Боевая раскраска - Женщины на войне 7.2
Боевая раскраска - Женщины на войне (2025)
Открывая Эрмитаж 7.0
Открывая Эрмитаж (2014)

Фильмография Марги Кинмонс

Жанр
Год
Боевая раскраска - Женщины на войне 7.2
Боевая раскраска - Женщины на войне War Paint - Women at War
документальный 2025, Великобритания
Революция: Новое искусство для нового мира 7.3
Революция: Новое искусство для нового мира Revolution: New Art for a New World
документальный 2016, Великобритания / Россия
Открывая Эрмитаж 7
Открывая Эрмитаж Hermitage Revealed
документальный 2014, Великобритания / Россия / США / Нидерланды
