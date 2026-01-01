Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марги Кинмонс
Margy Kinmonth
Марги Кинмонс
Марги Кинмонс
Margy Kinmonth
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
7.3
Революция: Новое искусство для нового мира
(2016)
7.2
Боевая раскраска - Женщины на войне
(2025)
7.0
Открывая Эрмитаж
(2014)
7.2
Боевая раскраска - Женщины на войне
War Paint - Women at War
документальный
2025, Великобритания
7.3
Революция: Новое искусство для нового мира
Revolution: New Art for a New World
документальный
2016, Великобритания / Россия
7
Открывая Эрмитаж
Hermitage Revealed
документальный
2014, Великобритания / Россия / США / Нидерланды
