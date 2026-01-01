Марги Кинмонс

Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум»

Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один

Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ

Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет

«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось

Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»