Киноафиша Персоны Сузанна Фогель Награды

Susanna Fogel
Награды и номинации Сузанны Фогель
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
