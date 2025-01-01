Кинокритику Роджеру Эберту было трудно угодить, но эти 5 научно-фантастических фильма сумели: поставил им высшую оценку

Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека

Аниме «Стометровка» произвело фурор в Японии — скоро доберется и до нас: тот случай, когда проект можно и нужно смотреть с детьми

«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили

Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником

«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий

Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+