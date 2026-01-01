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Награды и номинации Аксель Петерсен

Axel Petersén
Награды и номинации Аксель Петерсен
Кинофестиваль в Торонто 2011 Кинофестиваль в Торонто 2011
Открытие
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2023 Кинофестиваль в Торонто 2023
Премия "Платформа"
Номинант
Берлинале 2018 Берлинале 2018
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
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