Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Аксель Петерсен
Награды
Награды и номинации Аксель Петерсен
Axel Petersén
О персоне
Награды
Награды и номинации Аксель Петерсен
Кинофестиваль в Торонто 2011
Открытие
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2023
Премия "Платформа"
Номинант
Берлинале 2018
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
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