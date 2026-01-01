Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»
1
О персоне
Фильмография
Награды
Аксель Петерсен
Axel Petersén
Аксель Петерсен
Axel Petersén
Дата рождения
31 октября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
5.6
Мошенник
(2023)
5.4
Авалон
(2011)
5.2
Недвижимость
(2018)
Фильмография Аксель Петерсен
5.6
Мошенник
Syndabocken
драма
2023, Мальта / Швеция
5.2
Недвижимость
Toppen av ingenting / The Real Estate
драма
2018, Швеция
5.4
Авалон
Avalon
триллер, драма
2011, Швеция
