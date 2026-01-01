Меню
Тимоти Рекарт
Награды
Награды и номинации Тимоти Рекарта
Timothy Reckart
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Тимоти Рекарта
Оскар 2013
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Премия «Синефондасьон»
Номинант
