Персоны
Себастьян Лелио
Награды
Награды и номинации Себастьяна Лелио
Sebastián Lelio
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Каннский кинофестиваль 2009
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший британский фильм
Номинант
Берлинале 2017
Лучший сценарий
Победитель
Соревнование
Победитель
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2013
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
