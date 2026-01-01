Оповещения от Киноафиши
Аймен Саиди Aymen Saïdi
Киноафиша Персоны Аймен Саиди

Аймен Саиди

Aymen Saïdi

Дата рождения
1 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Фильмография Аймен Саиди

Жанр
Год
Романтик 5.6
Романтик Une comédie romantique
комедия, драма 2022, Франция
Смотреть трейлер
Антиганг 5.7
Антиганг Antigang
боевик, драма 2015, Франция / Великобритания
Смотреть трейлер
Тип Топ 4.7
Тип Топ Tip Top
триллер 2013, Люксембург / Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
