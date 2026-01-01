Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Аймен Саиди
Aymen Saïdi
Аймен Саиди
Аймен Саиди
Aymen Saïdi
Дата рождения
1 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
5.7
Антиганг
(2015)
5.6
Романтик
(2022)
4.7
Тип Топ
(2013)
Фильмография Аймен Саиди
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Триллер
Год
Все
2022
2015
2013
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.6
Романтик
Une comédie romantique
комедия, драма
2022, Франция
Смотреть трейлер
5.7
Антиганг
Antigang
боевик, драма
2015, Франция / Великобритания
Смотреть трейлер
4.7
Тип Топ
Tip Top
триллер
2013, Люксембург / Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
