Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Питер Сон
Награды
Награды и номинации Питер Сон
Peter Sohn
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Питер Сон
Оскар 2024
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2024
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1
6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью
Джонни Депп станет новым Скруджем: Paramount готовит мрачную «Рождественскую песнь» — премьера назначена на 13 ноября 2026 года
«Далеко не самый лучший»: военный фильм с Леоновым оценили всего на 5.8 – зато есть 7 других, вспомните ли вы каждый? (тест)
Сон Джин-ву такие страсти только снятся: когда Маомао и Дженьши наконец сойдутся
Хэлоу! Тест слушает: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с женщиной и телефоном
Не только «Вампиры средней полосы»: что смотреть в онлайн-кинотеатрах на неделе – собрали громкие премьеры с 29 октября по 1 ноября
Общежитие слушает и не осуждает: этот ляп в «Москва слезам не верит» упускают 45 лет – присмотритесь к комнате после перепланировки (фото)
«Непоняток не остается, это радует»: фанаты «Извне» и «Очень странных дел», ликуйте – нашлась занятная замена на 4 сезона с рейтингом 7.5
Дэдпул с Детстроуком вцепились друг другу в глотки: определили, кто выйдет живым из смертельной битвы
От «Магической битвы» до «Соло левелинга»: выберите аппетитное японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667