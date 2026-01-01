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Эран Иванир Eran Ivanir
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Эран Иванир

Eran Ivanir

Дата рождения
7 октября 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

7.1
Долг (2007)
Шесть раз 6.3
Шесть раз (2012)

Фильмография Эран Иванир

Шесть раз 6.3
Шесть раз Shesh peamim
драма 2012, Израиль
Смотреть трейлер
7.1
Долг Ha-Hov / The Debt
драма 2007, Израиль
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