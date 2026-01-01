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Фильмография
Эран Иванир
Eran Ivanir
Киноафиша
Персоны
Эран Иванир
Эран Иванир
Eran Ivanir
Дата рождения
7 октября 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Долг
(2007)
6.3
Шесть раз
(2012)
Фильмография Эран Иванир
6.3
Шесть раз
Shesh peamim
драма
2012, Израиль
Смотреть трейлер
7.1
Долг
Ha-Hov / The Debt
драма
2007, Израиль
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