О персоне
Фильмография
Марко Набершник
Marko Nabersnik
Киноафиша
Персоны
Марко Набершник
Марко Набершник
Marko Nabersnik
Дата рождения
12 апреля 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.8
Шанхайский цыган
(2012)
Фильмография Марко Набершник
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2012
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Сценарист
1
6.8
Шанхайский цыган
Sanghaj
драма
2012, Словения
